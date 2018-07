Vecāka gada gājuma cilvēku portreti izstādē "Wiser: Viedļaudis"

“Mēs dzīvojam mūsu pašu jaunajā, vēl nenobriedušajā pasaules uztverē un mēs gribam ienest cilvēku viedumu digitālajā pasaulē,” papildina Agnese, kas sava vectēva pēdējā vasarā pirms 15 gadiem sāka ierakstīt abu sarunas: “Mēs runājām par viņa dzīvi, viņa pieredzi un ko es varētu no tā visa paņemt. Viedākā atziņa, ko esmu ieguvusi no tās vasaras sarunām, bija: “Vērtīgākais, ko vari atstāt šajā dzīvē, ir mīlestība”.” Agneses vectēvs bija inženieris un būvēja tiltus, bet daudz svarīgāk par tiltiem un ceļiem viņam likās aiz sevis atstāt patiesu izpratni par mīlestību un tās nozīmi.

“Mēs gribētu, lai projekts “Wiser: Viedļaudis” kļūtu par kustību un katrā ģimenē notiktu dziļa saruna starp paaudzēm, iemūžinot atmiņas, pieredzes un dzīvesziņu. Gribētu apkopot stāstus no visām pasaules malām – lai uz tiem pašiem jautājumiem atbild, piemēram, omīte no Aļaskas, Peru, Latvijas un Austrālijas. Gribētu salīdzināt rezultātus kvalitatīvi un kvantitatīvi, lai tā būtu ne tikai māksla, bet arī iespēja paskatīties uz to no antropoloģijas un socioloģijas perspektīvas. Ceram, ka šī izstāde būs iedvesmas avots vismaz kādam tā kārtīgi izrunāties ģimenē un beidzot pa īstam iepazīties,” aicinot uz izstādi, uzsver fotogrāfes.