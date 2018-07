"Laba daba" aizsāk jaunu tradīciju un atklāj Labdarības pļavu

Festivāla mūziķi, vēloties atbalstīt tos kolēģus, kuriem nepieciešama palīdzība un kas saskārušies ar nopietnām veselības vai sadzīviskām problēmām, izsolei ziedojuši dažādus priekšmetus, kas saistīti ar viņu muzikālo karjeru un kuriem ir kāda pievienotā vērtība. Piemēram, grupa “Zāle” fanu rokās nodos “dārgumu” lādīti ar dažādiem priekšmetiem, kas atklāj grupas biogrāfiju, Satellites LV – džemperi no fanu iecienītākā videoklipa "Disko", bet "Dzelzs vilks" – jubilejas dziesmu izlases testa spieduma vinila plati ar autogrāfiem. Labdarības akcijā piedalīsies arī tādas muzikālās apvienības un mūziķi kā grupas “Inokentijs Mārpls” solists Dambis, grupa “Sigma”, ”Zāle”, Riga Reggae, Jēkabs Nīmanis, Jany May, Ministry of echologie u.c.