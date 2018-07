Dzintaru koncertzālē baleta zvaigznes no Ženēvas Lielā teātra

19. Starptautiskajā baleta festivālā “Baleta zvaigznes Jūrmalā”, kas 4. augustā norisināsies Dzintaru koncertzālē, viesosies baleta izcilības no Vācijas, Šveices, Horvātijas un Latvijas baleta trupām, pārstāvot Koreju, Meksiku, Itāliju, Ukrainu, Spāniju, Baltkrieviju, Austrāliju un Latviju. Vieni no spilgtākajām festivāla zvaigznēm būs duets no Ženēvas Lielā teātra baleta – Simone Repele (Simone Repele) un Saša Riva (Sasha Riva), kuri nesen ar lieliem panākumiem viesojās slavenajā Džoisa teātrī Ņujorkā.