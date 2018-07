Nākamgad Venēcijas mākslas biennālē Latviju pārstāvēs Daiga Grantiņa

Venēcijas mākslas biennāle tradicionāli norisinās reizi divos gados un ir uzskatāma par vienu no senākajiem un ievērojamākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē, kurā regulāri piedalās ap 90 valstīm no visas pasaules. Latvijas mākslinieku dalība Venēcijas biennālē veicina Latvijas laikmetīgās mākslas izcelšanu Eiropas un pasaules kultūras kontekstā, vizuālās mākslas nozares attīstību, kā arī valsts tēla atpazīstamības veidošanu pasaulē.

2017. gadā notikusī 57. Venēcijas biennāle pulcēja vairāk nekā 600 000 mākslas interesentu no visas pasaules, kas ir līdz šim rekordliels apmeklētāju skaits. Latviju tajā pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers ar darbu What Can Go Wrong un paviljona ekspozīcijas veidošanu nodrošināja „Kultūras projektu aģentūra „INDIE””.