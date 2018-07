Guntars Račs dalās ar fragmentu no gaidāmās grāmatas par Mārtiņu Freimani

“Es domāju, ka daudzi no mums ir piedzīvojuši to sajūtu, ka klusums var būt neizturams. Es varbūt murgoju, bet man šķiet, ka slimnīcās ir par maz domāts tieši par vidi, jā, arī mūzika rada atmosfēru. Ne velti to izmanto tik daudzās apkalpojošajās sfērās. Cilvēks taču ir emocionāla būtne un atmosfērai ap viņu, it īpaši grūtā brīdī, var būt ļoti, ļoti nozīmīga loma. Jā, iespējams, tā neizārstēs iesnas (nemaz nerunājot par tik smagiem gadījumiem kāds bija Freimim), taču tā pavisam noteikti var palīdzēt vieglāk tās pārciest. Tādas man domas šodien. Katrā ziņā, man mūzika ir spējusi sakārtot domas, kā arī laiku pa laikam palīdz aizmirst sliktās lietas, kas jauc prātu.. Neliels fragments no gaidāmās grāmatas,” komentē Račs.