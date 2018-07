Selfijs – tava diagnoze. Padod tālāk!

Vizuālais tēls sociālajos tīklos ir stāsts par sevi - nereti visai tāls no realitātes. Jaunieši sociālajos medijos mēdz ievietot patiesākas bildes - viņi redzami gan raudam, ar notecējušu skropstu tušu, gan strīdoties. Turpretim četrdesmitgadnieki biežāk pozē un izvēlas publicēšanai skaistāko no desmit bildēm. Attēli bieži vien atspoguļo nevis to, ko cilvēks grib pateikt, bet gan to, ko grib noslēpt. Kad cilvēks sociālajos tīklos ievieto perfekti noformētas ievārījuma vai marinētu gurķu burkas, tas, iespējams, ir stāsts par atzinības trūkumu vai vientulību." Tā biedrības "Esi brīvs" vadītāja, psihoterapeite Dace Caica pirms diviem gadiem stāstīja sarunā ar Apollo.