Pieci vērtīgi padomi, kā ikdienā rūpēties par savu auto

“Ar automašīnu ir tāpat kā ar apaviem, apģērbu vai jebkuru citu lietu, kuru ikdienā lietojam, - ja mēs to nekopjam un esam pavirši, tā ātri nolietojas un uz to vairs nevar paļauties. Ja apavus ikdienā mēs kopjam un spodrinām, tad kāpēc mēs aizmirstam par sava auto ikdienas apskati un apkopi?” kampaņā “Mēs par drošu auto!” aizdomāties aicina CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks Jānis Liepiņš.

ERGO Transportlīdzekļu atlīdzību nodaļas vadītāja Ilze Vējiņa norāda, ka regulāra auto tehniskā stāvokļa uzturēšana kārtībā ne tikai nodrošinās ilgāku auto mūžu, bet arī lielāku drošību uz ceļa, jo nereti tieši elementāra autovadītāju paviršība vai vēlme nevietā ietaupīt noved pie negadījuma: “Braukšana ar neatbilstošām riepām vai bojāta bremžu sistēma bieži vien ir kritiskais elements, kas atbildīgā brīdī pieviļ. Nepatīkamākais, ka šādi neapzinīgi autovadītāji apdraud ne tikai sevi, bet arī pārējos satiksmes dalībniekus, radot avārijas situācijas brīdī, kad auto tehniskais stāvoklis neļauj to savaldīt un izvairīties no sadursmes.”

Kā vienkārši un ātri pārliecināties, ka auto lukturi ir vienādi noregulēti un nežilbina pretimbraucējus? Piebrauc pretī sienai, uz kuras saskatāma horizontāla līnija (piemēram, ķieģeļu vai koka siena). Ieslēdz gaismas un paskaties, vai tās atrodas vienā līnijā. Vislabāk to darīt krēslā vai diennakts tumšajā laikā. Tāpat parūpējies par to, ka automašīnas lukturi ir notīrīti un darbojas, lai citiem satiksmes dalībniekiem nebūtu jāmin, kādus manevrus grasies veikt.

Pirms došanās ceļā palūkojies, vai zem auto nav eļļas, degvielas vai cita šķidruma pleķa. Ja no auto pil šķidrums, ir jāmeklē, kur un kāpēc sūce radusies, nevis jāmēģina to tikai apturēt. Piemēram, piloša eļļa ne tikai piesārņo vidi, bet apdraud arī auto drošību un citus satiksmes dalībniekus, jo īpaši motociklistus, kuriem manevrs uz eļļas plankuma var beigties pat letāli. Īpaši uzmanīgiem jābūt pie riteņiem, kur ir gumijas aizsargi smērvielām. Smērviela zem tiem var izspiesties un radīt bīstamību brīdī, kad mastika nonāk uz bremžu diskiem vai trumuļiem, kā rezultātā auto vairs nebremzēs.

Ar rūsu ir tāpat kā ar vīrusu - ja to laikus neatklāj un necīnās ar cēloņiem, tā izplatās. Arī auto imunitāte ir jāstiprina, tāpēc aizsarglīdzekļus ieteicams izmantot, pirms rūsa ir parādījusies. Ja redzi virspusēju rūsu, nelaid to tālāk - apstrādā pats vai palūdz to meistaram. Vislabāk to darīt vasaras beigās, pirms lietus sezonas sākuma, jo rūsai patīk mitrums. Caurrūsējis metāls norāda, ka sasniegts kritiskais punkts, kad nevar vairs noteikt, cik tālu rūsa ir jau izplatījusies. Šādā gadījumā dodies pie sava meistara.