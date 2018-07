"Luminor": Trešajā ceturksnī IKP izaugsme varētu paātrināties

Šā gada otrajā ceturksnī IKP gada pieaugums pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem sasniedza 5,2%, un, par situāciju ekonomikā spriežot pēc šī mērījuma, šķiet, ka izaugsme paātrinās, jo gada pirmajā ceturksnī šis indikators bija 4%, skaidroja Strautiņš. Savukārt sezonāli izlīdzinātais pieaugums otrajā ceturksnī ir palēninājies. Ja gada sākumā to vērtēja 4,9% līmenī, tad otrajā ceturksnī tas varētu būt nedaudz virs 4%, šie aprēķini mainīsies, ienākot jauniem datiem.

Ekonomists akcentēja, ka šobrīd nevar apgalvot ne to, ka izaugsme paātrinās, ne arī to, ka notiek pretējais. Ekonomika aug spēcīgi, turpinot kausēt lielās krīzes atstātās negatīvās nākotnes gaidas cilvēku prātos, taču tas notiek lēnām.

"Detalizētāka informācija par ekonomikā un jo īpaši darba tirgū notiekošo ļauj vismaz cerēt, ka tā izrādīsies tikai "iesildīšanās". Te gan ir runa par optimistisko scenāriju, jo prognozēt ir grūti, jo īpaši nākotni. Ir jāskatās visa datu kopaina, lai saprastu, ka populārie vērtējumi par potenciālo jeb ilglaicīgi uzturamo IKP pieauguma tempu, kas it kā esot ap 3%, ir ārkārtīgi nosacīti. Tajos ir ļoti liela "apļveida" loģikas deva, jeb pārāk tālejošu secinājumu izdarīšana uz pagātnes notikumu bāzes. Iedzīvotāju skaits pagātnē ir samazinājies, taču augot ekonomikai, tas atkal var palielināties, tādējādi palielinot izaugsmes potenciālu," skaidroja Strautiņš.

Gada pirmajā pusē celtniecība augusi vairāk nekā par 30%, bet apstrādes rūpniecība tikai par aptuveni 3%. "Tam ir jāpievērš uzmanība, bet situācija vēl nav bīstama. Būvniecības pieauguma temps nav ilgtspējīgs, taču tas nenozīmē, ka sasniegtais būvniecības apjoms nav ilgtspējīgs. ES fondu finansējums mazināsies, taču naudas ienākšana nozarē no citiem avotiem var pieaugt. Ievērojot lielo potenciālo pieprasījumu pēc kvalitatīviem mājokļiem un ļoti zemo mājsaimniecību parādsaistību līmeni, ir iespējams spēcīgs mājokļu celtniecības bums. Rūpniecības jaudu noslodze ir sasniegusi vēsturiski augstāko punktu, jaunu jaudu izvietošanai vajadzēs jaunas ēkas," skaidroja Strautiņš.

Ekonomists piebilda, ka rūpniecības pieauguma temps ir problēma. "Daļēji to risinās nozares struktūras maiņa, kāpjot strauji augošās metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī ķīmijas ražošanas īpatsvaram. Daļēji šo problēmu risinās augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksporta kāpums. Tie var pildīt lomu, kuru ekonomikā tradicionāli pilda rūpniecība - atvest naudu no ārzemēm. Rūpniecībai nākotnē nebūs tāda loma kā politikas veidotāju iztēlē, jo ekonomikai var būt pašai savi ieskati par to, kā panākama lielāka labklājība," piebilda Strautiņš.