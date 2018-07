Darījumā tika iesaistītas trīs komandas, tostarp Filadelfijas "76ers", kas no "Hawks" ieguva uzbrucēju Maiku Muskalu, bet "Thunder" no Filadelfijas saņēma Džastinu Andersonu un francūzi Timotē Luvavu-Kabarro, kā arī no Atlanta ieguva 2022.gada NBA drafta pirmās kārtas izvēli.