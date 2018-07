"Riga" virslīgas čempionātā izcīna sesto uzvaru pēc kārtas

Pirms šīs spēles notika RFS komandas līdzjutēju gājiens no Brīvības pieminekļa uz "Skonto" stadionu. Ja tribīnēs skaļāki bija RFS atbalstītāji, tad laukumā jau no sākuma aktīvāki bija "Riga" vīri. RFS nepatīkamu triecienu saņēma 15.minūtē, kad nesavaldību nodemonstrēja Savičs, tiekot noraidīts no laukuma.