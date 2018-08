Drifta tiesnesis: "Uzvara Rīgā ir prestižākā visā sezonā"

Jau ziņots, ka šajā nedēļas nogalē Rīgā pulcēsies vairāk kā 65 Pro klases drifteri no 21 valsts, lai aizvadītu Eiropas lielākā drifta seriāla „Drift Masters European Championship” posmu „DMEC Betsafe King of Riga” Biķernieku trasē. Drifts no citiem autosporta veidiem atšķiras ar to, ka ātrums ir tikai viens no kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēts dalībnieku sniegums.