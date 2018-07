Tallinas festivālu "Sweet Spot" apmeklējuši 15 000

27. un 28. jūlijā norisinājās pirmais "Sweet Spot" festivāls, apvienojot vairāk nekā 15 000 apmeklētāju, kuriem bija iespēja izbaudīt emocijām piesātinātus, neaizmirstamus koncertus ar tādiem pasaulslaveniem māksliniekiem kā Roisin Murphy, Tom Odell, Jose Gonzalez, Kodaline, 5’Nizza, kā arī brīnišķīgākajiem Igaunijas pašmāju māksliniekiem, tādiem kā Trad.Attack!, Ewert and The Two Dragons, Tommy Cash, Reket un daudziem citiem.