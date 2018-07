Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, cik lielus postījumus nodarījis Ķemeru ugunsgrēks

Pārvaldes eksperti gan uzsver, ka sekas varēja būt arī daudz postošākas. Viņi atgādina, ka nacionālā parka teritorijā ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši ierīkotām un apsaimniekotām vietām, turklāt ugunsnedrošajā periodā no šādām darbībām labāk atturēties pavisam arī vietās, kur citkārt tas atļauts.

Meža un purva ugunsgrēks nacionālā parka teritorijā izcēlās piektdien, 27.jūlijā, netālu no tūristu iecienītās Kaņiera pilskalna takas - dega Zaļā purva mala dabas lieguma zonā, kā arī ar priežu mežu apaugusi purva malas kāpa. Dzēšana turpinājās arī sestdien. Svētdien ugunsgrēks tika nodzēsts.

"Jāatgādina, ka šajā gadījumā runa nav par saimniecisko mežu, bet gan aizsargājamu dabas teritoriju. Koksnes ieguve šeit nekad nav bijusi plānota, līdz ar to par ekonomiskiem zaudējumiem no šā viedokļa īsti nav pamata runāt," norādīja DAP pārstāvis Kārlis Lapiņš. Viņš skaidroja, ka atsevišķi mazāki koki ies bojā, taču vairums izdzīvos, jo lielākoties skarta tikai koka miza un tās virskārta. Nedaudz tika bojāta arī meža zemsedze, taču paredzams, ka tā atjaunosies tuvākajos pāris gados. Par to, ka daļa dabas jau tagad atkopusies, liecina arī apskates laikā atrasts aktīvs un dzīvīgs skudru pūznis. Tobrīd skudru saime jau pilnā sparā turpināja ierastās ikdienas gaitas, piebilda Lapiņš.