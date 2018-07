"Swedbank" piedāvā pabalstu kalkulatoru adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Jansons gan uzsvēra, ka šis kalkulators ir vienīgi informatīvs rīks, kas tapis, lai ģimenei būtu skaidrība par to, ko iespējams prasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Tāpat viņš norādīja uz nepieciešamību uzlabot pašreizējo sistēmu, kādā ģimenēm tiek izsniegti pabalsti, jo bankai tās analizēšana prasīja aptuveni divus mēnešus.

Kā ziņots, saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, teju 30% Latvijas ģimeņu ir apsvērušas iespēju uzņemt ģimenē bērnu no bērnu nama vai nelabvēlīgas ģimenes, taču to izdara tikai retais. Viena no būtiskākajām barjerām, ar ko saskaras gan potenciālās, gan esošās uzņemošās ģimenes, ir bailes un kautrība interesēties pie atbildīgajām institūcijām un organizācijām par uzņemšanas finanšu nosacījumiem - valsts atbalstu.