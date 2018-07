Vairāk nekā 100 tirgotāju pieteikušies tirdzniecībai Āgenskalna tirgū

Āgenskalna āra tirgus tirdzniecības atklāšana notiks no piektdienas, 3.augusta, līdz svētdienai, 5.augusta, katru dienu no plkst. 8.30. No 7.augusta tirgošanās āra teritorijā notiks katru dienu, izņemot pirmdienas, no plkst.7.30 līdz 19. Dalība visos pasākumos bez maksas.