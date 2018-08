Ieskats “X Faktora” otrās sezonas pēdējā atlasē; censoņus gaida krēslu izaicinājums

“Es domāju, ka esam apzinājušies to, ka mums ar izvēlēto materiālu pēc tam pašiem būs jāstrādā, līdz ar to ir “jāšauj” ļoti precīzi. Mums kā "The Powerpuff Girls" ["Detektīvmeitenes"] katram ir savas spējas, un, apvienojot tās, kopīgais sensors par to, ar kuru būs vērts strādāt, ir diezgan precīzs. Šobrīd šķiet, ka patiešām esam atlasījuši tos, kuriem vajadzēja tikt tālāk, bet tie, kuriem vēl ir jāpagaida, ir devušies prom,” norāda Reinis Sējāns.