Vai ASV sāksies lejuplādējamo “spoku ieroču” ēra?

Viena šāviena pistole tika izgatavota no ABS plastmasas – tādas pašas, no kuras tiek izgatavoti “Lego” klucīši –, un šādu ieroci var izgatavot ikviens, kam attiecīgais plāns un pieeja 3D printerim.

Neilgi pēc šo plānu publicēšanas, ASV Valsts Departaments lika “Defense Distributed” šos plānus no savas tīmekļa vietnes izņemt, šādu prasību pamatojot ar to, ka tas pārkāpj Starptautiskos ieroču aprites noteikumus, kas regulē aizsardzības materiālu, pakalpojumu un tehnisko datu eksportu.

“Defense Distributed” valdības prasībām piekāpās. Vilsons gan norādīja, ka šie plāni jau tikuši lejuplādēti neskaitāmas reizes, un pat pēc to izņemšanas no “Defense Distributed” tīmekļa vietnes to kopijas turpināja cirkulēt internetā.