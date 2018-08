Tuvojas "Rixc" mākslas un zinātnes festivāls

Festivāla ietvaros notiks arī izstādes atklāšana. Izstādē būs aplūkojami 33 gan starptautiski atzītu, gan jauno mākslinieku darbi no vairāk kā 13 pasaules valstīm, tajā skaitā no Latvijas. Šogad izstāde tiek organizēta sadarbībā ar kuratoriem no Vācijas, Gētes institūtu Rīgā un ZKM Mediju mākslas centru Karlsrūē Vācijā.

“3/8" (Jānis Krauklis, Kristiāna Marija Sproģe, Rihards Rusmanis, Jānis Dzirnieks) (LV), aaajiao (CN), Hamra Abbas (KW / US), Selma Alaçam (DE), Halil Altındere (TR), Daniel G. Andújar (ES), Zach Blas (US / GB), Osman Bozkurt (TR), James Bridle (GB / GR), Alice Cavoudjian dite Galli (FR / DE), Hasan Elahi (BD / US), Finger Pointing Worker + Kota Takeuchi (JP), Kaspars Groševs (LV), Michael Grudziecki (PL / DE), KIT-KASTEL (DE), Frédéric Krauke (DE), Marc Lee (CH), Virginia Mastrogiannaki (GR), Erik Mátrai (HU), Ruben Pater (NL), Dan Perjovschi (RO), Ma Qiusha (CN), Pēters Riekstiņš (LV), Oliver Ressler (AT), Bernhard Serexhe (DE), Christian Sievers (DE), Alex Wenger (CH / DE) & Max-Gerd Retzlaff (DE).