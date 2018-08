Jauns Pētera Hēga romāns - "Ziloņkopēju bērni"

To var saukt par bērnu grāmatu, jo galvenie varoņi, to skaitā stāstītājs, ir pusaudži. To var saukt par maģiskā reālisma stilistikā ieturētu postgotisku grotesku teiku, par dēku romānu ar kriminālu ievirzi, par filozofisku un postmodernu drāmu – un no visa nosauktā lasītājs atradīs kādu ticamu iezīmi. Taču var arī vienkārši lasīt un baudīt šo patiesi žilbinošo darbu, kopā ar galvenajiem varoņiem Pēteru, Hansu un Tilti izveicīgi vairoties no policijas un cenšoties atklāt vecāku slepenās gaitas.