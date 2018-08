Mobilo sakaru operatora "Bite Latvija" peļņa pērn - gandrīz €13 miljoni

Uzņēmuma vadības ziņojumā minēts, ka pērn kompānija turpināja iepriekšējos gados sāktās investīcijas tīkla infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā, tostarp tīkla un kapacitātes palielināšanā. Investīciju apjoms tīkla infrastruktūras attīstībā ir apmēram 10 miljoni eiro. Tāpat trešdaļa no investīciju summas ieguldīti 4G tīkla paplašināšanā, īpaši fokusējoties uz Latvijas mazpilsētām. Kopumā mazpilsētās ar 4G tehnoloģiju aprīkotas 125 bāzes stacijas, no kurām 41 uzbūvētas no jauna.