Tuvojas "Arcade Fire" koncerts

Mūzikas kritiķi Arcade Fire ir atzinuši par vienu no labākajām koncertgrupām, kuru koncertos iespējams piedzīvot īsta karnevāla sajūtu. Nesamākslots indie, enerģija un pārsteigumu pārpilns koncerts – tā visbiežāk tiek vērtētas grupas uzstāšanās. Ir skaidrs, ka Arcade Fire sarīkos vienu no šīs vasaras skaļākajiem koncertiem.

Vienīgajā koncertā Baltijā Arcade Fire atskaņos gan dziesmas no jaunākā albuma “Everything Now” (skat. TVNET recenziju), kuru pasaules mūzikas apskatnieki raksturo kā elektropopa un disko apvienojumu, gan hitus no iepriekšējiem albumiem. Albuma tituldziesmas “Everything Now” producents ir Thomas Bangalter, kas labāk zināms kā viens no franču grupas Daft Punk dalībniekiem.