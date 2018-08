Piecas zīmīgas filmas par mākslīgo intelektu

Filma uzņemta pēc 1968. gadā publicētās fantasta Filipa K. Dika grāmatas “Vai androīdi sapņo par elektriskajām aitām?” („Do Androids Dream of Electric Sheep?“). Tā vēsta par androīdu mednieku Riku Dekardu (Harisons Fords). Viņam uzticēts atbildīgs uzdevums – noskaidrot, kas ir no stingra režīma kolonijas izbēgušie kiborgi, un tos iznīcināt, kamēr iedzīvotājiem nav nodarīts nekas ļauns. Taču tas nemaz nav tik viegli. Pētīdams kiborgu bēgšanas iemeslu, Riks atklāj, ko pasūtītājs centies no viņa slēpt. Viņš pats kļūst par mērķi.