Horeogrāfe Lizbeta Gruveza Liepājā izdejos Bobu Dilanu

Lizbeta Gruveza sāka dejot klasisko baletu, kad viņai bija 6 gadi un profesionālas dejotājas izglītību turpināja, studējot Stedelijk Instituut voor Ballet un P.A.R.T.S. Beļģijā. 1999. gadā dejotāja sāka strādāt slavenā, provokatīvā beļģu multimākslinieka Jana Fabra (Jan Fabre) deju “laboratorijā”. Jans Fabrs īpaši Gruvezai iestudēja savu skandalozo dejas izrādi Quando l’uomo principale è una donna (2004), kur viņas kailais dejotājas ķermenis, aizvien pārsteidzot skatītāju ar neiedomājamu virtuozitāti, dejas laikā vairākkārt transformējas no vīrieša uz sievieti, no cilvēka uz dzīvnieku, no taisnas līnijas uz apli utt. Tieši ciešā sadarbība ar Fabru Gruvezai atnesusi pasaules slavu.