ISSP Galerijā Džeisona Fulforda izstāde “Kleitona lidojums”

Amerikāņu fotogrāfa un izdevēja Džeisona Fulforda pirmajā izstādē Rīgā būs apskatāms darbs “Clayton's Ascent”, kura nosaukums aizgūts no deviņu stundu lidojuma ar gaisa balonu 1835. gadā. Darba pamatā ir attēli, kas uzņemti laikā no 1997. līdz 2003. gadam, kad Fulfords ar motociklu apceļoja ASV. Fotogrāfijas vieno piesātinātas krāsas, izpludināta robeža starp reālo un mākslīgo un tumša, nedaudz baisa nojausma.

Džeisons Fulfords 2014. gadā saņēmis Gugenheima stipendiju. Izdevis monogrāfijas Sunbird (2000), Crushed (2003), Raising Frogs for $$$ (2006), The Mushroom Collector (2010) un Hotel Oracle (2013). Kopā ar Tamāru Šopsinu izdevis fotogrāmatu bērniemThis Equals That un kopā ar Gregoriju Halpernu - The Photographer’s Playbook. Fulforda fotogrāfijas publicētas The New York Times, Harper's, Newsweek, WIRE.