Kā pēc pārdozēšanas jūtas Demija Lovato?

Atkarību speciālists Hovards Semuels publiski komentēja Lovato stāvokli, rakstot: “Precīzi nav zināms, ko viņa lietoja, bet tas, ka viņu tik ilgi neizlaiž no slimnīcas, liecina, ka ārsti mūziķi attīra no opija vai benzodiazepīna, kā Xanax vai Valiuma, un ārsti nevēlas atbrīvot Lovato, pirms šīs vielas nav pilnībā izvadītas no viņas organisma.”