Nedēļas nogalē Jēkabpili satricinās smagās mūzikas festivāls "Metalshow"

Divas dienas, 3. un 4. augustā Krustpils salas Brīvdabas estrādē uzstāsies pasaules slavu guvušas smagās mūzikas grupas no visas Eiropas, taču par lielāko notikumu uzskatāms latviešu paganmetal apvienības Skyforger koncerts, kurā izskanēs labākais no grupas vairāk kā divdesmit gadu garumā veidotā repertuāra.

Grieķu symphonic death metal apvienība Septicflesh jau kopš 1990. gada piedāvā brutālu un jaudīgu materiālu, un 2017. gadā klajā nāca grupas desmitais albums Codex Omega, ko smagās mūzikas apskatnieki jau nodēvējuši par vienu no ekstrēmā metāla dārgakmeņiem. Episks skanējums, pilnīga atdeve mūzikai un spēja realizēt patiešām grandiozu materiālu padara Septicflesh par vienu no Dienvideiropas lieliskākajām metāla grupām, ko noteikti vērts dzirdēt klātienē gan simfoniskā, gan death metāla faniem un pārējiem smagās mūzikas cienītājiem.

Franču Deathcore apvienība Betraying the Martyrs ne velti tiek uzskatīta par vienu no kvalitatīvākajām savas valsts smagās mūzikas eksporta precēm, kas silti tiek uzņemta praktiski visos metālmūzikas festivālos Eiropā. Izmantojot galvenos metalcore un death metal elementus, Betraying the Martyrs sniedz kvalitatīvu ekstrēmā metāla paraugstundu, kurā pavīd arī iezīmes no citiem krietni melodiskākiem žanriem, tostarp progresīvā un pat simfoniskā metāla.