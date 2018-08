Regeja grupa "Inner Circle": Joprojām ceļojam apkārt, un tā ir laba zīme

Šogad “Labā dabā” gaidāmajā regeja grupā “Inner Circle” joprojām spēlē brāļi Ians un Rodžers Lūisi, jo pārējie dalībnieki ilgo gadu gaitā mainījušies. Astoņdesmitajos gados divas reizes “Inner Circle" izbeigusi savu darbību, bet kopš 1986. gada vairs mierā nav likusies. Tieši tajā gadā tapa viņu visu laiku lielākais hits “Bad Boys”, kas pārizdots vairākas reizes, līdz 1993. gadā albums ar šādu pašu nosaukumu ieguva Grammy balvu un grupa ieguva otru nosaukumu “The Bad Boys of Reggae”. Dziesma, kas zināma gandrīz ikvienam arī Latvijā, ir “Sweat (A La La La La Long)”, kas iznāca 1993. gadā un bieži tika atskaņota populārajā radiostacijā “Radio SWH”, kas tolaik bija viena no galvenajām cilvēku gaumes veidotājām. 2013. gadā “Inner Circle” uzstājās Latvijā Ventspils pilsētas svētkos.

Intervēt vienu no “Inner Circle” dibinātājiem – basģitāristu un vokālistu Ianu Lūisu (Ian Lewis) aicināju Kristiānu Kalniņu jeb Lady Krii – Rīgas dīdžejskolas vadītāju un vienu no labākām regeja pazinējām Latvijā, kura ar prieku piekrita. Sešdesmit četrus gadus vecais Ians, jautāts, kur šobrīd atrodas un kā jūtas grupas pusgadsimta jubilejas turnejā, atbild regeja mūziķiem raksturīgā mierā: “Esmu kaut kur Spānijā… Redzu sauli pa savas istabas logu. Ja jau mēs joprojām ceļojam apkārt ar koncertiem, tā droši vien ir laba zīme, vai ne? Tie piecdesmit gadi paskrēja ātri, jo mēs baudām to, ko darām. Regeja mūzika ir sirdij un dvēselei – tā neizraisa stresu, bet laimes sajūtu, godīgumu, garīgo spēku...” Kad Kristiāna izstāsta savu pieredzi ar regeja dziedinošo spēku – jau pirmajā gadā, kad to intensīvi klausījusies, viņa ne reizi neesot apaukstējusies, kas pirms tam noticis vai katru mēnesi, jo regejā esot atrodams pilnīgi viss, kas cilvēkam dzīvē vajadzīgs, Ians aizkustināts smejas un atceras citu stāstu: “Kādai mātei bija problēmas ar bērnu, kurš nepārtraukti raudāja. Kad tika uzlikta Boba Mārlija dziesma, bērns drīz vien nomierinājās. Dažreiz cilvēki nesaprot, cik dziļa ir regeja mūzika.”