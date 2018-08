Āda ap acīm ir ļoti maiga un plāna, un par to ir jāsāk rūpēties jau no divdesmit gadu vecuma. Lai izvairītos no tumšajiem lokiem ap acīm, izmanto stimulatorus, kas veicina asinsriti: kompreses, ledus kubiņus vai produktus, kas satur kofeīnu. Atbrīvoties no “vārnu kājiņām” būs sarežģītāk, bet tev palīdzēs īpaši rūpīgi izmeklēti krēmi un salona procedūras, piemēram, mikrostrāvas terapija vai liftings.