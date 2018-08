Rīgā norisināsies ekstrēmo sporta veidu festivāls "Simple Summer Session 2018"

"Simple Session" ir ekstrēmo sporta veidu festivāls, kas ziemas mēnešos tiek aizvadīts Igaunijā, Tallinā. Savu 18 gadu pastāvēšanas ietvaros šis pasākums mūsu kaimiņvalstī ir kļuvis par vienu no gada svarīgākajiem notikumiem ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem no visas pasaules. Pasākums pulcē vadošos BMX frīstaila un skeitborda sportistus no visas pasaules, kā arī sniedz iespēju Baltijas uzlecošajiem talantiem pierādīt sevi starptautisku sacensību vidē.

Jau šobrīd Rīgā ierodas ekstrēmo sporta veidu zvaigznes no tuvākām un tālākām valstīm – ieradies pērnā gada X-Games "real street" disciplīnas čempions un BMX freestyle dzīva leģenda Natans Viljamss (Nathan Williams). Sacensībās piedalīsies arī Fēlikss Prangenbergs (Felix Prangenberg) un Bruno Hofmans (Bruno Hoffmann) no Vācijas, Rīds Stārks (Reed Stark) no ASV, Mati Lasgoitijs (Mati Lasgoity) no Argentīnas – šie ir vieni no šī brīža labākajiem BMX frīstaila "street" disciplīnas sportistiem visā pasaulē.

Latviju BMX frīstaila sacensībās pārstāvēs jaunais talants Mareks Kuhaļskis no Rīgas, kā arī pieredzējušie sportisti Kristaps Reimanis no Tukuma, Ernests Šulcs no Ventspils un Krists Kaņuks no Kuldīgas. Skeitborda sacensībās zem Latvijas karoga startēs Eduards Nehajenko, Kaspars Polis, Uģis Ķepulis, Kristofers Ozols, Niklāvs Vētra, Rudolfs Rorbahs un Artūrs Bogdanovičs.

Sacensību starts paredzēts sestdien, 4. augustā plkst. 12:00. Svētdien, 5. augustā paredzētas spraigas finālsacensības ar pašiem labākajiem. Sekot līdzi notiekošajam būs iespējams www.session.ee interneta vietnē, kur arī šogad būs skatāma tiešraide visas dienas garumā.

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča par "Simple Summer Session 2018": "aizvadītā gada sacensības apliecināja, ka šis ir pilsētai nozīmīgs pasākums - tas pulcēja vadošos ekstrēmo sporta veidu piekritējus un apmeklētājus ne tikai no tuvējām kaimiņvalstīm, bet no visas pasaules. "Simple Session" ir labs piemērs, kas apliecina mūsu - divu Baltijas valstu - spēju sadarboties un rīkot vienu no pasaulē grandiozākajiem ekstrēmo sporta veidu pasākumiem. Īpaši šogad - kad kopīgi tiek svinēta valstu simtgade."