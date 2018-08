Lokarno kinofestivālā Šveicē Latviju pārstāv jaunie producenti

Lokarno festivāla ietvaros no 3. līdz 5. augustam jau ceturto reizi darbosies jauno producentu sadarbības platforma Match Me!, kas tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas valstu kino centriem, Cinema do Brasil, Izraēlas filmu fondu, Instituto Luce Cinecittà – Filmitalia, Meksikas filmu institūtu, Polijas filmu institūtu un "Swiss Films".