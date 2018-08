"Telia Latvija" apgrozījums pērn sarucis par 3,4%

Gada pārskatā norādīts, ka "Telia Latvija" ieņēmumi no datu centra pakalpojumiem bija 2,095 miljoni eiro, no interneta pakalpojumiem - 1,883 miljoni eiro, no datu komunikācijas pakalpojumiem - 1,695 miljoni eiro, no nomāto līniju pakalpojumiem - 1,381 miljons eiro, no citiem ieņēmumiem 80 742 eiro, bet ieņēmumi no balss pakalpojumiem bija 77 599 eiro.