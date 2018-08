Rallija braucējs Sesks augustā debitēs WRC posmā Vācijā

Savukārt devītais WRC posms Vācijā risināsies laikā no 16.-19.augustam. Dalību tajā apstiprinājušas vairāk nekā 60 ekipāžas.

RC4 kategorija, kas ir trešais prestižākais līmenis pasaules čempionātā, piedalīsies 15 ekipāžas no desmit dažādām valstīm.

Tikmēr galvenajā kategorijā šobrīd pēc astoņiem posmiem līderis ir Beļģijas autosportists Tjerī Nevils no "Hyundai", otrajā vietā ierindojas "M-Sport Ford" braucējs Sebastjans Ožjē no Francijas, bet trešais ir igaunis Ots Tenaks no "Toyota".