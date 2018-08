Latiševa-Čudare: dalība deju svētkos palīdzēja sagatavoties sezonai

"Sākusies pieaugušo dzīve. Šobrīd lieku visu uzsvaru uz treniņiem un sportu, tā ir mana pamatnodarbošanās. Ir vairāk un nopietnākas treniņnometnes. Pilnveidoju savas zināšanas. Pati vairāk kaut ko skatos, meklēju un mēģinu izprast, nevis tikai sistemātiski daru to, ko treneris man liek. Mēģinu likt uzsvaru uz pilnveidošanos, piedaloties augstāka mēroga sacensībās. Man vēl daudz kas priekšā, junioru vecums ir tik tikko aiz muguras. Uz šo periodu skatos kā jaunu etapu, kurā jāiet ar pilnu sparu. Tāpēc arī pagāju nost no darba un simtprocentīgi sevi veltu sevi sportam. Katru gadu ir kādas lielas sacensības, kas ir sezonas galvenais mērķis - nākamgad pasaules čempionāts, pēc tam olimpiskās spēles," stāstīja Latiševa-Čudare.

"Dažkārt ar skaudību skatos uz komandu sporta veidiem, piemēram, basketbolu vai hokeju, kur vienai izlasei konkrētā brīdī tiek darīts viss, lai būtu treniņu vieta, normāla dzīvošana, ēdināšana, atjaunošanās, ledus vannas, trenažieru zāles un viss pārējais. Esot kopā tik daudziem sportistiem, tas ir vieglāk realizējams. Tā kā vieglatlētika ir individuālais sporta veids, tad katrs meklē savu vietu, izdevīgāko un ērtāko risinājumu. Jo augstākā līmenī tu esi, jo vieglāk to visu realizēt. Jaunajiem sportistiem tas nebūt nav vienkārši. Līdz ar to ir liels uzdevums treneriem - rast iespējas un motivēt sportistus, lai viņi paliek un redz jēgu visam," atklāja Latiševa-Čudare.

"Saziņā ar vadību jūtos ļoti komfortabli, daudz komfortablāk nekā pirms tam. Sportistiem sacensības paliek baudāmākas, Protams, ka ir arī daudz kritikas. Ņemot vērā savas sajūtas un redzot to, kādas iespējas ir citiem, pārmaiņas vērtējamas pozitīvi. Man šķiet, ka jaunā vadība ir ļoti atvērta uz komunikāciju. Vai katrs to spēj izmantot? Vai katram pietiek drosmes jautāt, lūgt, ieteikt kaut ko uzlabot vai pasūdzēties, ka kaut kas nav kārtībā? Man to ir daudz vieglāk darīt nekā ar iepriekšējo valdi. Daudz vairāk atbalstītāju tiek piesaistīti. Čempionātā katram ir kāda maza dāvaniņa uz pjedestāla, kas ir sīkums, bet tomēr patīkami. Jācer, ka paši sportisti vairāk pavilksies uz to, tribīnes kļūtu pilnākas, skrējieni labāk nokomplektēsies un attīstīsies visas disciplīnas, nevis tikai pašas populārākās," pauda sprintere.