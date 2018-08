"Skaņu mežā" - ambientās mūzikas klasiķis Viljams Basinskis

„The Disintegration Loops” ir četru albumu cikls, kas radās no Basinska mēģinājumiem saglābt magnētisko lenšu formātā ierakstītu mūziku no astoņdesmito gadu sākuma. Šī iecere neizdevās, jo lentes bija tik sliktā stāvoklī, ka pat tās ierakstu daļas, kas bija sadzirdamas, turpināja gluži fiziski sadalīties un krāt skaņu bojājumus ar katru nākamo atskaņojumu. Basinskis no šā avota radīja cilpveidīgu mūziku, kas, metaforiski izsakoties, mirst ar katru nākamo sekundi un, pateicoties papildu reverberācijas efektiem, kļūst attālāka ar katru nākamo mirkli. Basinskis darbu pie šiem albumiem pabeidza 2001. gada 11. septembra rītā, un mirklī, kad notika traģiskais terorakts – uzbrukums Pasaules tirdzniecības centram –, viņš atradās uz sava dzīvokļa nama jumta Bruklinā, pamanot notikušā sekas pie apvāršņa. Basinskis uz sava jumta uzstādīja videokameru, vērstu uz sodrējiem un dūmiem pārņemto Manhetenu, nofilmējot pēdējo dienasgaismas stundu šajā traģiskajā datumā. Fragmenti no šā videomateriāla tika izmantoti albumu noformējumam, savukārt pats video ar muzikālu pavadījumu tika publicēts 2012. gadā. Līdzās komponista Džona Adamsa (John Adams) kompozīcijai „On The Transmigration of Souls” šis Basinska albumu cikls tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem muzikālajiem izteikumiem 11. septembra traģēdijas sakarā.