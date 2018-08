Globālā sasilšana, Arktikas vilinājums un Rīga zem ūdens: intervija ar bijušo Latvijas vēstnieku NATO Jāni Eichmani

Diplomāts Jānis Eichmanis, kurš pastāvīgi Ārlietu ministrijā strādājis veselus 17 gadus (no 1999. līdz 2016. gadam), ir piedzīvojis bagātīgu karjeru. Eichmanis bijis Latvijas vēstnieks gan Spānijā, Grieķijā, Kiprā, Andorā, gan Bosnijā un Hercogovinā. Ieņēmis arī godpilno vēstnieka NATO amatu, kura ietvaros risinājis Latvijai aktuālos drošības politikas jautājumus. Pašlaik Eichmanis ir godam nopelnījis savu pensiju un bauda vecumdienas. Tomēr diplomāta mīlestība pret savu darbu nav ļāvusi viņam no ārlietu dienesta aiziet pilnībā. Eichmanis ir aktīvi iesaistījies nākamās diplomātu paaudzes sagatavošanā un palīdz veidot dažādus pētījumus par starptautiskās politikas aktualitātēm Ārlietu ministrijas vajadzībām. Viņa pašreizējā aizraušanās ir saistīta ar globālās sasilšanas izpēti un ģeopolitiskajām spēlēm Arktikā.

Tiek rēķināts, ka kuģis no Āzijas – Ķīnas, Japānas, Korejas - varētu aizvest kravu uz Amsterdamu 90 dienu laikā. Kuģošana caur Arktiku varētu aiztaupīt garo ceļu caur Suecas kanālu un Malakas šaurumu uz Eiropu.

Pagaidām gan vēl šāda apjoma kuģniecība polārajos jūras ceļos nenotiek – mēs varam runāt par nedaudz mazāk kā 100 kuģiem gadā. Šis mazais skaits ir daļēji izskaidrojams ar augstajām apdrošināšanas izmaksām, kuras pagaidām ir vajadzīgas riskanto ceļu šķērsošanai. Tajā pašā laikā manis minēto Suecas kanālu gadā šķērso aptuveni 16 000 kuģu. Arktikas ūdens ceļu apgūšanā traucē arī Krievija, kura piemēro samaksu par savas ekskluzīvās ekonomiskās zonas šķērsošanu – nepieņemami no starptautisko tiesību viedokļa.

Nedrīkstam aizmirst arī par bagātajām naftas un gāzes atradnēm, kuras varētu atsegties pēc ledāju nokušanas. ASV zinātnes aģentūra "U.S. Geological survey" ziņo, ka visvairāk naftas ir Ziemeļamerikas Arktikā, bet Krievijas Arktikā ir visvairāk gāzes. Jau tagad varam novērot situāciju, ka 20% no Kremļa eksportējamās naftas un gāzes nāk no Arktiskās joslas.