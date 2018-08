Gerhards: Iepakojuma depozīta sistēma var mazināt Latvijas piekrastes piesārņojumu

Viņš pauda, ka jautājums par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu ticis pārrunāts ar uzņēmējiem, kā arī Saeimā esot vairāki deputāti, kas pauduši atbalstu šādai iniciatīvai. Taujāts, vai, viņaprāt, depozīta sistēma tiks ieviesta laikā līdz 13.Saeimas sasaukumam, Gerhards pauda pārliecību, ka, neraugoties uz zemkopības ministra Jāņa Dūklava (ZZS) pretējo nostāju, līdz oktobrim likumprojekts par to tiks izskatīts vismaz Saeimas pirmajā lasījumā. Gerhards norādīja, ka tas radītu priekšnoteikumu likumprojekta izskatīšanai arī nākamajā Saeimas sasaukumā.

"Pamata depozīta frakcijas ir apmēram 27% no kopējā atkritumu apjoma. Otra lieta, kas ir ārkārtīgi būtiska - vērojot, kāda tipa atkritumu noslodze ir uz piekrastes zonu, [..] pēc starptautiskiem datiem, četras piektdaļas ir depozīta frakcijas. Tad vēl ir plastmasas un stikla tara, plus vēl vienreizējie trauki un iepakojumi. Ja šajos datos ieskatītos no divdesmito stāvu logiem, nevarētu būt iebildumi pret depozīta sistēmu pēc definīcijas," sacīja Ulme, piebilstot ka praksē nav nevienas valsts, kurā šādas sistēmas ieviešana būtu izrādījusies ekonomiski neizdevīga.