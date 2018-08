"ISSP 2018" dalībnieki ierosmi darbiem smeļas Kuldīgas novada muzeja krājumā

Par projektu iecerēm, pētot muzeja krājuma materiālu, stāsta paši vasaras skolas dalībnieki: "Mani interesē barikāžu laiks, meklēju muzeja krājumā simbolus, kurus varu izmantot, aktualizējot šo tēmu, piemēram, ieročus, kā motīvu savam darbam esmu izvēlējies līnijas", stāsta Kristofers Goldi (Cristopher Ghioldi) no Itālijas. Tonijs Ruso (Toni Russo) no Šveices savu projekta ieceri saista ar cilvēku emocionālo pasauli, viņu interesē, kā emocijas attēlotas vēsturiskajās fotogrāfijās un tvert tās mūsdienu pilsētas vidē. Savu projektu Tonijs nosaucis "Vientuļo siržu klubs" ("The lonely hearts club"). Jūlija Kriviča (Ukraina/Polija) interesējas par 20. gs. 40. gadiem. Pētot tā laika vēsturisko materiālu, viņu interesē gan fotogrāfijas, kurās redzami Otrā pasaules kara karavīri, gan kartes, kas attēlo ģeopolitisko situāciju Eiropā. Jūlija savā darbā cenšas aktualizēt arī tā laika propagandas jautājumus. Par savu projektu "Kuldīgas futbola vēsture starp fikciju un realitāti" ("Kuldiga’s football history between fiction and reality") stāsta Nikolā Moritu (Nicola Morittu) no Itālijas: "Šobrīd radu sērkociņu fabrikas "Vulkāns" komandas futbolista dzīves stāstu, izmantojot dažādus krājuma materiālus. Akcentēju arī tā laika sabiedrību un vidi, kurā viņš varētu būt dzīvojis, tāpēc man interesē 60. gadu laikraksti." Meistarklases "Archive Feaver" (latv. "Arhīva drudzis") dalībnieki interesējas arī par latviešu tradīcijām, piemēram, Līgo svētku un Dziesmu un deju svētku simboliku. Elifa Kahveci (Elif Khveci) no Turcijas savās fotogrāfijās ir iecerējusi radīt stāstu par ziedu un koku maģisko nozīmi latviešu rituālos un svētku tradīcijās.