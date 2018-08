Sākas desmitais festivāls "Laba daba"

No ārvalstu viesiem festivālā uzstāsies: Jamaikas regeja smagsvari „Inner Circle”, kas visvairāk iemīlēti ar saviem hītiem kā „Bad Boys” un „Sweat (A La La La La Long)”. Islandes maģiskā grupa „Múm”, kuru mūziku klausoties pazūd laiks un dažbrīd liekas, ka pazūd arī zeme zem kājām, kā arī citas grupas, kas katra īpaša ar savu neatkārtojamo skanējumu un noskaņu - Igauņu grupa Sociasylum, dream pop apvienība Pia Fraus, regeja izpildītāji REGGAEON no Gruzijas, Astra The 22s no ASV, Onogana no Izraēlas, Obi trio no Brazīlijas, Ministry of echology no Lietuvas, Dearth no Vācijas un ska-core grupa Ferris Wheel no Baltkrievijas.