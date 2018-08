Uzņēmumā Saldus novadā līdz šim lielākais ĀCM uzliesmojums Latvijā; likvidēs 15 570 cūku

Saistībā ar to piektdien, 3.augustā, plkst.8.30 sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde. Sēdē tiks lemts par veicamajiem pasākumiem, lai ierobežotu slimības tālāku izplatību. Pēc ārkārtas valdības sēdes atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) un Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

Uzņēmumā "Druvas Unguri" sacīja, ka sniegt komentārus par ĀCM uzliesmojumu var tikai uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un lielākais īpašnieks Teovils Stengrevičs, kurš patlaban nav uz vietas uzņēmumā. Vadītāja kontaktinformāciju kompānijā atteicās sniegt un plašāk no komentāriem atturējās.

"Druvas Unguri" ieņēmumi no cūkkopības pērn salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājās par 279 200 eiro. No kopējiem cūkkopības ieņēmumiem 87% veidoja ieņēmumi no realizācijas gaļas kombinātiem un pārstrādes cehiem, 1% veidoja sivēnu un šķirnes cūku realizācija, bet 12% - gaļas produktu realizācija pašu veikalā.