Vienojas trīs gadus pēc kārtas mediķu atalgojumu palielināt par 20%. Vai valdība piekritīs un vai būs nauda?

"Tas tālāk jau ir budžeta process, lai to iestrādātu un ir nepieciešams valdības atbalsts, lai izpildītu šos solījumus," piebilda Čakša.

Komentējot iespējas iegūt papildu 70 miljonus eiro, lai par 20% paaugstinātu darba samaksas daļu tarifos, Čakša vērsa uzmanību, ka valdība veselību nodefinējusi kā prioritāti. Jau šī gada atalgojuma palielinājums nācis no 1% sociālo iemaksu novirzīšanas veselības aprūpei, taču vienlaikus esot skaidrs, ka valdībai jāmeklē vēl citi resursi, kā šis jautājums varētu tikt risināts.

Savukārt Latvijas Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris sacīja, ka jautājumi par jaunu cilvēku piesaisti medicīnas nozarei un atalgojuma palielināšanu ir saistīti. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka darbinieku deficīts nozarē šobrīd ir aptuveni 2000, proti, aptuveni 10% no nozarē strādājošajām ārstniecības personām.

"Tā ir viena universitātes slimnīca, kas šobrīd pietrūkst Latvijas veselības aprūpes sistēmai. Lai šo robu pēc iespējas ātrāk aizpildītu, ir ļoti svarīgi, lai valdība atbalstītu to, par ko darba grupa šodien vienojusies. Ja valdības atbalsta nebūs un atkal ar kaut kādu ieganstu tas viss tiks noraidīts, tad diemžēl joprojām paliksim pie sasistas siles," pārliecību pauda Keris.

Viņš vēlētos sagaidīt no valdības skaidru atbildi un tad izdarīt konkrētākus secinājumus, jo no vienas puses par panākto vienošanos esot pamats optimismam un zināmiem svētkiem, jo katru dienu tik produktīvus lēmumus negadās pieņemt, bet no otras puses saglabājas piesardzība un zināma skepse.