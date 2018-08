"Godīgi sakot, mēs paši neko nesaprotam" - Katrīne Sauliete par attiecību krīzi ar vīru Kasparu

Esam gatavi Kids Awards ceremonijai 🎉😘 #kerijasauliete #GoKerija #kidsawards2017 #kidsawards #Laivas #kasparssaulietis #kortnijasauliete #katrīnesauliete #lazyfrancis #lazyfrancisdress #denimdream

A post shared by Katrīne Sauliete (@queen_kachinja) on May 20, 2017 at 2:35am PDT