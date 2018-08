Markus Riva izziņo jaunā albuma iznākšanas datumu

"Please Don’t Give Up” ir dziesma, kas sarakstīta Londonā, bet ierakstīta Rīgā, kopā ar producentu Kasparu Ansonu, ar kuru Markus Riva uzsācis sadarbību aizvadītā gada beigās ierakstot dziesmu “This Time” Supernovas dziesmu konkursam.

Dziesmas ideja un melodija radās maģiskās piecās minūtēs Londonas “Shoreditch” rajonā, Ace hotelī, kas ir nozīmīgs kultūras un mākslas rajons. “No rīta pamodos, iegāju dušā, galvā sāka skanēt melodija un steidzos to piefiksēt ar numuriņā esošo ģitāru. Dziesmas fināla versija sanāca pavisam citā stilā, kā sākumā biju iecerējis, bet vienmēr radot un producējot mūziku, es uzticos Kasparam (Ansonam). Man ar viņu ir viegli strādāt, man patīk kā viņš redz un dzird mūziku,” stāsta Markus.

“Esmu mūzikā no trīs gadu vecuma un esmu laimīgs veiksmīgi darot to, kas man visvairāk patīk – radot jaunas dziesmas un nododot tās klausītājiem. Visu to es nevarētu pilnvērtīgi darīt bez saviem klausītājiem. Tāpēc esmu nolēmis uzsākt sadarbību ar Fanvestory, lai izrādītu pateicību saviem lielākajiem atbalstītājiem un dalītos ar savu mūzikas ienākumu daļu arī ar viņiem,” saka Markus Riva.