"Summer Sound" laikā iespējams pērkona negaiss

Piektdien no plkst.19.45 uz galvenās skatuves uzstāsies mākslinieki "Alle Farben", "Gacho", Aija Andrejeva un "Daddy was a Milk Man". Savukārt uz citām festivāla skatuvēm kāps mūziķi kā Aivo Oskis, Marta Ritova, "Podruga", "Atom", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Čips un Dullais", "Colours of Bubbles", Justs, "The Bongo Club", "Singapūras satīns", "Rīgas modes", "Židrūns, Edavārdi, Igo, Inokentijs Mārpls, "Dzelzs vilks", "Soundarcade", kā arī dīdžeji Rudaks un Toms Grēviņš.