Andris Nelsons pēc sešu gadu pārtraukuma atkal uzstāsies Latvijā

Savukārt 14. oktobra koncerta 1. daļā kopā ar Andri Nelsonu un Gewandhausorchester orķestri muzicēs izcilais zviedru trompetists Håkan Hardenberger (Hokans Hardenbergers), kura pamudināts arī Andris Nelsons atsācis spēlēt trompeti. Koncerta programmā skanēs 20. gadsimta vācu avangardista Bernda Aloiza Cimmermana trompetes koncerts Nobody Knows The Trouble I See, kā arī Gustava Mālera 5. simfoniju.