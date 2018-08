PVD: Cēloni "Druvas Unguru" mājas cūku saslimšanai ar ĀCM, visticamāk, neizdosies noskaidrot

Viņš arī teica, ka ir bažas par to, vai nākotnē nodarbošanās ar cūkkopību Eiropas Savienībā (ES) būs rentabla, jo ĀCM strauji turpina izplatīties arvien dziļāk Eiropā. "Ļoti intensīvi saslimšana ar ĀCM notiek Polijā, Rumānijā. Vīruss virzās uz priekšu. Konstatēti saslimšanas ar ĀCM gadījumi 20 kilometru attālumā no Bulgārijas un tā būs nākošā ar ĀCM inficētā valsts. Slovākija ir ielenkta no visām pusēm - ĀCM konstatēts Ukrainā, Čehijā, Ungārijā un Polijā. Tālāk saslimšanas gadījumi sekos jau Rietumeiropā," teica Balodis, piebilstot, ka visas ES mēroga jautājums ir rast veidu, kā to risināt.