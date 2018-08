Šajā nedēļā uzmanības lokā Amerikas Savienotajās Valstīs nonāca diskusijas par atļauju legāli internetā ievietot ar 3D printeriem izgatavojamu šaujamieroču plānus un tos lejupielādēt. Lai gan bija paredzēts, ka to varēs izdarīt no 1. augusta visā ASV, tomēr deviņu štatu varas iestādes pret to protestēja un vērsās augstākajā tiesā. Tāpat vairāki no šiem štatiem Trampa lēmumu bloķēja.