Trīs stereotipi par mileniāļiem

Mileniāļi - "Millennials" (angļu val.) jeb tūkstošgades paaudze ir viena no pašreiz lielākajām ekonomiski aktīvajām sabiedrības daļām pasaulē. Tie ir cilvēki, kas dzimuši periodā no 1980. gada līdz 2000. gadam, taču dažādās valstīs tūkstošgades paaudzes nodalītās robežas un definīcijas mēdz atšķirties. Lielākā daļa starptautisko pētījumu un ārvalstu mediji ir vienisprātis par mileniāļu paaudzei piemītošajām īpašībām. Tipisks mileniālis ir raksturots šādi: ar sevi apmāts jeb narcistisks divdesmitgadnieks, kurš gaida atzinību tikai par to, ka eksistē, darbavietu maina ik pēc pāris mēnešiem, visu laiku pavada telefonā un nedomā par nākotni vai finansēm.