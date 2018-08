Video: Latvieši pievar pasaulē smagākās hard enduro sacensības

Otrs ĀTRUMA CILTS viesis Garijs Rožkalns pārstāv leģendas jeb autosporta virzienu, kur trasē dodas auto ar motocikla motoriem. Sportists šajā sezonā ir atvadījies no savas iepriekšējās somu komandas un kopā ar tēvu Bruno kooperējas ar citiem latviešu leģendistiem. Šobrīd Garijam ir labas izredzes tikt sezonas finālā, kas notiks Lasvegasā, jo jau tagad viņš ir pirmais Somijas čempionāta kopvērtējumā pusprofesionālajā klasē un viens no pasaules līderiem. Kādi ir Rožkalna plāni startam Lasvegasā un kāpēc sportistam pēc pieredzes autošosejā patiesībā ir bail no leģendu sacīkstēm, uzzināsim ĀTRUMA CILTĪ.