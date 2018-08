Par savu ideju ir “jādeg”

Konkursu devums idejas attīstībai tikai un vienīgi pozitīvs

“Li`L House” pats pirmais solis pirms konkursiem bija dalība LIAA Radošo industriju biznesa inkubatorā. Kā stāsta jaunā uzņēmēja, “tur sešus mēnešus darbojāmies pirmsinkubācijas programmā. Tajā netiek piešķirts finansējums, bet tiek piedāvātas dažādas lekcijas, semināri, mentorings, informatīvais atbalsts un galvenais – uzmundrinājums, kā arī palīdzība gala produkta izstrādē, kur arī radās mūsu mājiņas prototips. Drīz sekoja jau pirmā izstāde, kur to varējām publiski izstādīt un parādīt citiem. Tas deva ļoti daudz, turklāt organizatoriski no LIAA puses dalība tajā arī tika apmaksāta, kas mums bija ļoti liels atbalsts šajā sākuma stadijā. Tāpat bija ļoti nozīmīgi just šo pirmo cilvēku interesi, dzirdēt atsauksmes, bija interesanti redzēt, kā bērni mājiņā spēlējas. Aptaujājot cilvēkus, sastapām tikai pozitīvu reakciju, kas bija vēl viens iegansts, lai droši turpinātu iesākto.

FOTO: Publicitātes foto

No “Ideju kausa” rīkotajiem vebināriem un lekcijām visspilgtāk atmiņā iespiedusies “LEAN” jeb ātrā produkta novērtēšanas tehnika, proti, kad tiek noteikts, cik produkts tā sākotnējā izstrādē vispār ir vērtīgs. Tostarp ļoti noderīgi bija ieteikumi netērēt daudz laika produkta noslīpēšanai, lai tas būtu perfekts un varbūt sākotnēji to nemaz neradīt, bet, piemēram, interneta vidē potenciālajiem pircējiem vispirms piedāvāt kādu tā vizualizāciju. Respektīvi, tādā veidā tika mācīts, kā samazināt savas investīcijas, lai maksimāli ātri saprastu, vai produkts vispār ir pūļu un laika vērts. Tāpat ļoti interesantas bija biznesa kanvas jeb modernais, saīsinātais biznesa plāna modelis, kas tagad ir topā, palīdzot ļoti koncentrēti salikt savu ideju. Vēl vērtīgi bija ieteikumi par produkta pārdošanu interneta tiešsaistes vidē, kā veicināt tā mājaslapas atpazīstamību, veidot pareizi saturu tajā, regulāri uzturot publikas interesi. Arī atraktīvie un saprotamā valodā rīkotie semināri par finanšu pratību bija ļoti labi, kas ir tāds smagāks jautājums ikvienam uzņēmējam sākuma stadijā. Tiešām no sirds varu teikt, ka visi šie vebināri, kas notika katru sestdienu, kā arī klātienes semināri konkursa finālistiem bija interesanti un vērtīgi, ļoti patika tos klausīties, nevienu brīdi nebija garlaicīgi!”

Nedrīkst domāt kā algots darbinieks

Kā teic E.Paeglekalne, ir dažādi veidi, kā cilvēki veido savu biznesu, kas viņus motivē: “Savukārt manā uztverē tas, kas motivējis arī visu mūsu komandu, ir, ka jāstrādā un jādeg par to produktu jeb lietu biznesā, kas pašam ir tuva. Citi sāk ar to, ka grib nopelnīt, savukārt mums pirmā ideja bija katram personiski tuva un ceram, ka varēsim to attīstīt arī līdz labu ienākumu gūšanas stadijai.