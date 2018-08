Nesēdi uz biznesa idejas

“Atminos, ka pirms pāris gadiem man bija cita biznesa ideja, saistīta ar lāzeriem – tualetes poda dezinfekcijas UV staru lampa ar signalizāciju vākam (vīriešu disciplinēšanai, Māris iesmej). Es pat iesāku attīstīt ideju tālāk un domāju par to, bet beigās neko nopietnu neizdarīju. Pēc kāda pusotra gada internetā pamanīju, ka viena amerikāņu firma ražo un izplata faktiski tādu pašu, tikai jau gatavu produktu. No vienas puses priecājos, ka man bija realizējama biznesa ideja, bet no otras – nožēloju, ka uz šīs idejas pārāk ilgi “nosēdēju”. Ja prātā ienāk kāda laba ideja un tai ir tirgus, nesēdiet! Kāds cits var izdomāt to pašu un jau realizēt!” iesaka Māris.